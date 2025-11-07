Informații privind prețul pentru XOE (XOE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.04% Modificare de preț (1 zi) -21.55% Modificare de preț (7 zile) -10.14% Modificare de preț (7 zile) -10.14%

Prețul în timp real pentru XOE (XOE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XOE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XOE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XOE s-a modificat cu -1.04% în decursul ultimei ore, cu -21.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XOE (XOE)

Capitalizare de piață $ 191.74K$ 191.74K $ 191.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 213.68K$ 213.68K $ 213.68K Ofertă află în circulație 897.30M 897.30M 897.30M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru XOE este $ 191.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XOE este 897.30M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 213.68K.