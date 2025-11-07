Informații privind prețul pentru xFractal (FRACTAL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -6.23% Modificare de preț (1 zi) -8.21% Modificare de preț (7 zile) +19.81% Modificare de preț (7 zile) +19.81%

Prețul în timp real pentru xFractal (FRACTAL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FRACTAL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FRACTAL este $ 0.00201832, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FRACTAL s-a modificat cu -6.23% în decursul ultimei ore, cu -8.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +19.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața xFractal (FRACTAL)

Capitalizare de piață $ 423.11K$ 423.11K $ 423.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 423.11K$ 423.11K $ 423.11K Ofertă află în circulație 999.09M 999.09M 999.09M Ofertă totală 999,092,031.450991 999,092,031.450991 999,092,031.450991

Capitalizarea de piață actuală pentru xFractal este $ 423.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FRACTAL este 999.09M, cu o ofertă totală de 999092031.450991. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 423.11K.