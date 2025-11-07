Informații privind prețul pentru XBT (XBT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00108432 $ 0.00108432 $ 0.00108432 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00108432$ 0.00108432 $ 0.00108432 Maxim dintotdeauna $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.10% Modificare de preț (1 zi) -8.36% Modificare de preț (7 zile) -13.78% Modificare de preț (7 zile) -13.78%

Prețul în timp real pentru XBT (XBT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XBT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00108432, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XBT este $ 0.03015309, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XBT s-a modificat cu -0.10% în decursul ultimei ore, cu -8.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XBT (XBT)

Capitalizare de piață $ 921.64K$ 921.64K $ 921.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 921.64K$ 921.64K $ 921.64K Ofertă află în circulație 999.73M 999.73M 999.73M Ofertă totală 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

Capitalizarea de piață actuală pentru XBT este $ 921.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XBT este 999.73M, cu o ofertă totală de 999729758.48. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 921.64K.