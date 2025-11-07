Informații privind prețul pentru X1000 (X1000) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00163964 $ 0.00163964 $ 0.00163964 Minim 24 h $ 0.00174296 $ 0.00174296 $ 0.00174296 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00163964$ 0.00163964 $ 0.00163964 Maxim 24 h $ 0.00174296$ 0.00174296 $ 0.00174296 Maxim dintotdeauna $ 0.00198036$ 0.00198036 $ 0.00198036 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.34% Modificare de preț (1 zi) -4.47% Modificare de preț (7 zile) -4.64% Modificare de preț (7 zile) -4.64%

Prețul în timp real pentru X1000 (X1000) este $0.00165778. În ultimele 24 de ore, tokenul X1000 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00163964 și un maxim de $ 0.00174296, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru X1000 este $ 0.00198036, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, X1000 s-a modificat cu +0.34% în decursul ultimei ore, cu -4.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața X1000 (X1000)

Capitalizare de piață $ 14.83M$ 14.83M $ 14.83M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.83M$ 14.83M $ 14.83M Ofertă află în circulație 9.00B 9.00B 9.00B Ofertă totală 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

Capitalizarea de piață actuală pentru X1000 este $ 14.83M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru X1000 este 9.00B, cu o ofertă totală de 8999998147.428326. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.83M.