Informații privind prețul pentru WURK (WURK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00414195$ 0.00414195 $ 0.00414195 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -4.18% Modificare de preț (1 zi) -13.85% Modificare de preț (7 zile) -29.72% Modificare de preț (7 zile) -29.72%

Prețul în timp real pentru WURK (WURK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WURK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WURK este $ 0.00414195, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WURK s-a modificat cu -4.18% în decursul ultimei ore, cu -13.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WURK (WURK)

Capitalizare de piață $ 344.73K$ 344.73K $ 344.73K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 344.73K$ 344.73K $ 344.73K Ofertă află în circulație 999.84M 999.84M 999.84M Ofertă totală 999,836,745.188395 999,836,745.188395 999,836,745.188395

Capitalizarea de piață actuală pentru WURK este $ 344.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WURK este 999.84M, cu o ofertă totală de 999836745.188395. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 344.73K.