Informații privind prețul pentru WUFF (WUFF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00334803$ 0.00334803 $ 0.00334803 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.08% Modificare de preț (1 zi) -2.79% Modificare de preț (7 zile) -21.47% Modificare de preț (7 zile) -21.47%

Prețul în timp real pentru WUFF (WUFF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WUFF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WUFF este $ 0.00334803, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WUFF s-a modificat cu -0.08% în decursul ultimei ore, cu -2.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WUFF (WUFF)

Capitalizare de piață $ 283.90K$ 283.90K $ 283.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 283.90K$ 283.90K $ 283.90K Ofertă află în circulație 954.99M 954.99M 954.99M Ofertă totală 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036

Capitalizarea de piață actuală pentru WUFF este $ 283.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WUFF este 954.99M, cu o ofertă totală de 954991552.0260036. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 283.90K.