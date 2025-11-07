Informații privind prețul pentru WuAI (WUAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00010349 $ 0.00010349 $ 0.00010349 Minim 24 h $ 0.00011274 $ 0.00011274 $ 0.00011274 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00010349$ 0.00010349 $ 0.00010349 Maxim 24 h $ 0.00011274$ 0.00011274 $ 0.00011274 Maxim dintotdeauna $ 0.00037629$ 0.00037629 $ 0.00037629 Cel mai mic preț $ 0.00006931$ 0.00006931 $ 0.00006931 Modificare de preț (1 oră) -0.12% Modificare de preț (1 zi) -6.33% Modificare de preț (7 zile) -36.96% Modificare de preț (7 zile) -36.96%

Prețul în timp real pentru WuAI (WUAI) este $0.00010559. În ultimele 24 de ore, tokenul WUAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00010349 și un maxim de $ 0.00011274, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WUAI este $ 0.00037629, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00006931.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WUAI s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu -6.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WuAI (WUAI)

Capitalizare de piață $ 88.06K$ 88.06K $ 88.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 104.98K$ 104.98K $ 104.98K Ofertă află în circulație 832.91M 832.91M 832.91M Ofertă totală 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Capitalizarea de piață actuală pentru WuAI este $ 88.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WUAI este 832.91M, cu o ofertă totală de 992907818.0421511. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 104.98K.