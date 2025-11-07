Informații privind prețul pentru Wrapped TAC (WTAC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00469953 $ 0.00469953 $ 0.00469953 Minim 24 h $ 0.00503785 $ 0.00503785 $ 0.00503785 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00469953$ 0.00469953 $ 0.00469953 Maxim 24 h $ 0.00503785$ 0.00503785 $ 0.00503785 Maxim dintotdeauna $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Cel mai mic preț $ 0.00403269$ 0.00403269 $ 0.00403269 Modificare de preț (1 oră) +0.90% Modificare de preț (1 zi) -1.99% Modificare de preț (7 zile) +11.35% Modificare de preț (7 zile) +11.35%

Prețul în timp real pentru Wrapped TAC (WTAC) este $0.0048016. În ultimele 24 de ore, tokenul WTAC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00469953 și un maxim de $ 0.00503785, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WTAC este $ 0.0173277, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00403269.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WTAC s-a modificat cu +0.90% în decursul ultimei ore, cu -1.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +11.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped TAC (WTAC)

Capitalizare de piață $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Ofertă află în circulație 237.08M 237.08M 237.08M Ofertă totală 237,083,806.4829489 237,083,806.4829489 237,083,806.4829489

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped TAC este $ 1.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WTAC este 237.08M, cu o ofertă totală de 237083806.4829489. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.14M.