Informații privind prețul pentru Wrapped Elephant (WELEPHANT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00455642 Maxim 24 h $ 0.00495763 Maxim dintotdeauna $ 0.00642276 Cel mai mic preț $ 0.00412634 Modificare de preț (1 oră) -0.24% Modificare de preț (1 zi) -3.57% Modificare de preț (7 zile) -7.47%

Prețul în timp real pentru Wrapped Elephant (WELEPHANT) este $0.00477779. În ultimele 24 de ore, tokenul WELEPHANT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00455642 și un maxim de $ 0.00495763, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WELEPHANT este $ 0.00642276, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00412634.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WELEPHANT s-a modificat cu -0.24% în decursul ultimei ore, cu -3.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Capitalizare de piață $ 145.33K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 145.33K Ofertă află în circulație 30.42M Ofertă totală 30,418,055.01378914

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Elephant este $ 145.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WELEPHANT este 30.42M, cu o ofertă totală de 30418055.01378914. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 145.33K.