Tokenomie pentru Wrapped Beacon ETH (WBETH) Descoperă informații cheie despre Wrapped Beacon ETH (WBETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Wrapped Beacon ETH (WBETH) WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Pagină de internet oficială: https://www.binance.com/en/wbeth

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped Beacon ETH (WBETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped Beacon ETH (WBETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.14B $ 14.14B $ 14.14B Ofertă totală: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Ofertă aflată în circulație: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.14B $ 14.14B $ 14.14B Maxim dintotdeauna: $ 5,330.78 $ 5,330.78 $ 5,330.78 Minim dintotdeauna: $ 1,501.6 $ 1,501.6 $ 1,501.6 Preț curent: $ 4,335.2 $ 4,335.2 $ 4,335.2 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Tokenomie pentru Wrapped Beacon ETH (WBETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped Beacon ETH (WBETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WBETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WBETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WBETH, explorează prețul în direct al tokenului WBETH!

Predicție de preț pentru WBETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WBETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru WBETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WBETH!

