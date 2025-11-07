Informații privind prețul pentru World Computer Money (WCM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00125507$ 0.00125507 $ 0.00125507 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.61% Modificare de preț (1 zi) -4.71% Modificare de preț (7 zile) -21.00% Modificare de preț (7 zile) -21.00%

Prețul în timp real pentru World Computer Money (WCM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WCM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WCM este $ 0.00125507, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WCM s-a modificat cu -0.61% în decursul ultimei ore, cu -4.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața World Computer Money (WCM)

Capitalizare de piață $ 34.88K$ 34.88K $ 34.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 34.88K$ 34.88K $ 34.88K Ofertă află în circulație 924.93M 924.93M 924.93M Ofertă totală 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Capitalizarea de piață actuală pentru World Computer Money este $ 34.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WCM este 924.93M, cu o ofertă totală de 924929416.8968393. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.88K.