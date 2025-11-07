Informații privind prețul pentru World Cat (WORLD CAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01414229 Maxim 24 h $ 0.01519435 Maxim dintotdeauna $ 0.09714 Cel mai mic preț $ 0.00012143 Modificare de preț (1 oră) +1.58% Modificare de preț (1 zi) -4.25% Modificare de preț (7 zile) -34.67%

Prețul în timp real pentru World Cat (WORLD CAT) este $0.01453893. În ultimele 24 de ore, tokenul WORLD CAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01414229 și un maxim de $ 0.01519435, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WORLD CAT este $ 0.09714, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00012143.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WORLD CAT s-a modificat cu +1.58% în decursul ultimei ore, cu -4.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața World Cat (WORLD CAT)

Capitalizare de piață $ 1.16M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.16M Ofertă află în circulație 80.00M Ofertă totală 79,999,978.71555756

Capitalizarea de piață actuală pentru World Cat este $ 1.16M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WORLD CAT este 80.00M, cu o ofertă totală de 79999978.71555756. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.16M.