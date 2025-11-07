Informații privind prețul pentru WORK (WORK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.38% Modificare de preț (1 zi) -4.15% Modificare de preț (7 zile) -30.40% Modificare de preț (7 zile) -30.40%

Prețul în timp real pentru WORK (WORK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WORK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WORK este $ 0.00489791, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WORK s-a modificat cu +0.38% în decursul ultimei ore, cu -4.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WORK (WORK)

Capitalizare de piață $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

Capitalizarea de piață actuală pentru WORK este $ 103.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WORK este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999997534.39. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 103.77K.