Informații privind prețul pentru Womo (WM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.229786 $ 0.229786 $ 0.229786 Minim 24 h $ 0.342295 $ 0.342295 $ 0.342295 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.229786$ 0.229786 $ 0.229786 Maxim 24 h $ 0.342295$ 0.342295 $ 0.342295 Maxim dintotdeauna $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Cel mai mic preț $ 0.00058856$ 0.00058856 $ 0.00058856 Modificare de preț (1 oră) +0.60% Modificare de preț (1 zi) -31.64% Modificare de preț (7 zile) -19.88% Modificare de preț (7 zile) -19.88%

Prețul în timp real pentru Womo (WM) este $0.231211. În ultimele 24 de ore, tokenul WM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.229786 și un maxim de $ 0.342295, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WM este $ 0.694689, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00058856.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WM s-a modificat cu +0.60% în decursul ultimei ore, cu -31.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Womo (WM)

Capitalizare de piață $ 231.23K$ 231.23K $ 231.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 231.23K$ 231.23K $ 231.23K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Capitalizarea de piață actuală pentru Womo este $ 231.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WM este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000077.480174482. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 231.23K.