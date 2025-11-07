Informații privind prețul pentru WOLFI (WOLFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00191356$ 0.00191356 $ 0.00191356 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -6.71% Modificare de preț (7 zile) +7.41% Modificare de preț (7 zile) +7.41%

Prețul în timp real pentru WOLFI (WOLFI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WOLFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WOLFI este $ 0.00191356, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WOLFI s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -6.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WOLFI (WOLFI)

Capitalizare de piață $ 675.41K$ 675.41K $ 675.41K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 675.41K$ 675.41K $ 675.41K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WOLFI este $ 675.41K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WOLFI este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 675.41K.