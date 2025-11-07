Informații privind prețul pentru Woffle (WOF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00244579$ 0.00244579 $ 0.00244579 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.43% Modificare de preț (1 zi) -3.57% Modificare de preț (7 zile) -23.79% Modificare de preț (7 zile) -23.79%

Prețul în timp real pentru Woffle (WOF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WOF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WOF este $ 0.00244579, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WOF s-a modificat cu -0.43% în decursul ultimei ore, cu -3.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Woffle (WOF)

Capitalizare de piață $ 53.86K$ 53.86K $ 53.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 53.86K$ 53.86K $ 53.86K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,951,975.480105 999,951,975.480105 999,951,975.480105

Capitalizarea de piață actuală pentru Woffle este $ 53.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WOF este 999.95M, cu o ofertă totală de 999951975.480105. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 53.86K.