Informații privind prețul pentru Will (WILL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0000123 Maxim 24 h $ 0.00001505 Maxim dintotdeauna $ 0.00065666 Cel mai mic preț $ 0.0000123 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -13.49% Modificare de preț (7 zile) -61.48%

Prețul în timp real pentru Will (WILL) este $0.00001302. În ultimele 24 de ore, tokenul WILL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000123 și un maxim de $ 0.00001505, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WILL este $ 0.00065666, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000123.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WILL s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -13.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -61.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Will (WILL)

Capitalizare de piață $ 13.02K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.02K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Will este $ 13.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WILL este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.02K.