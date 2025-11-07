Informații privind prețul pentru WeWay (WWY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.080202$ 0.080202 $ 0.080202 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.31% Modificare de preț (1 zi) -10.59% Modificare de preț (7 zile) -9.13% Modificare de preț (7 zile) -9.13%

Prețul în timp real pentru WeWay (WWY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WWY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WWY este $ 0.080202, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WWY s-a modificat cu -0.31% în decursul ultimei ore, cu -10.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WeWay (WWY)

Capitalizare de piață $ 84.23K$ 84.23K $ 84.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 86.47K$ 86.47K $ 86.47K Ofertă află în circulație 6.82B 6.82B 6.82B Ofertă totală 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WeWay este $ 84.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WWY este 6.82B, cu o ofertă totală de 6999999999.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 86.47K.