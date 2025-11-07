Informații privind prețul pentru WestTech Security Token (WST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.085558$ 0.085558 $ 0.085558 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru WestTech Security Token (WST) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WST a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WST este $ 0.085558, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WST s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WestTech Security Token (WST)

Capitalizare de piață $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Ofertă află în circulație 22.72M 22.72M 22.72M Ofertă totală 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WestTech Security Token este $ 6.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WST este 22.72M, cu o ofertă totală de 150000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 43.14K.