Informații privind prețul pentru WECO (WECO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00007201 $ 0.00007201 $ 0.00007201 Minim 24 h $ 0.00008281 $ 0.00008281 $ 0.00008281 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00007201$ 0.00007201 $ 0.00007201 Maxim 24 h $ 0.00008281$ 0.00008281 $ 0.00008281 Maxim dintotdeauna $ 0.00024876$ 0.00024876 $ 0.00024876 Cel mai mic preț $ 0.00004419$ 0.00004419 $ 0.00004419 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -12.73% Modificare de preț (7 zile) -8.33% Modificare de preț (7 zile) -8.33%

Prețul în timp real pentru WECO (WECO) este $0.00007218. În ultimele 24 de ore, tokenul WECO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00007201 și un maxim de $ 0.00008281, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WECO este $ 0.00024876, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00004419.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WECO s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -12.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WECO (WECO)

Capitalizare de piață $ 72.18K$ 72.18K $ 72.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 72.18K$ 72.18K $ 72.18K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WECO este $ 72.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WECO este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 72.18K.