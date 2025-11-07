Informații privind prețul pentru Waveform by Virtuals (WAVE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00568471 $ 0.00568471 $ 0.00568471 Minim 24 h $ 0.00737439 $ 0.00737439 $ 0.00737439 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00568471$ 0.00568471 $ 0.00568471 Maxim 24 h $ 0.00737439$ 0.00737439 $ 0.00737439 Maxim dintotdeauna $ 0.01712062$ 0.01712062 $ 0.01712062 Cel mai mic preț $ 0.00486369$ 0.00486369 $ 0.00486369 Modificare de preț (1 oră) +3.69% Modificare de preț (1 zi) +8.67% Modificare de preț (7 zile) +17.96% Modificare de preț (7 zile) +17.96%

Prețul în timp real pentru Waveform by Virtuals (WAVE) este $0.00617747. În ultimele 24 de ore, tokenul WAVE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00568471 și un maxim de $ 0.00737439, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAVE este $ 0.01712062, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00486369.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAVE s-a modificat cu +3.69% în decursul ultimei ore, cu +8.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +17.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Waveform by Virtuals (WAVE)

Capitalizare de piață $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Waveform by Virtuals este $ 6.18M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAVE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.18M.