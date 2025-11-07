Informații privind prețul pentru WaterMinder (WMDR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.27% Modificare de preț (1 zi) -3.27% Modificare de preț (7 zile) -15.17% Modificare de preț (7 zile) -15.17%

Prețul în timp real pentru WaterMinder (WMDR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WMDR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WMDR este $ 0.00259935, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WMDR s-a modificat cu -0.27% în decursul ultimei ore, cu -3.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WaterMinder (WMDR)

Capitalizare de piață $ 257.36K$ 257.36K $ 257.36K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 257.36K$ 257.36K $ 257.36K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,951,346.31832 999,951,346.31832 999,951,346.31832

Capitalizarea de piață actuală pentru WaterMinder este $ 257.36K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WMDR este 999.95M, cu o ofertă totală de 999951346.31832. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 257.36K.