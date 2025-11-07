Informații privind prețul pentru Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.53% Modificare de preț (1 zi) -15.17% Modificare de preț (7 zile) -16.41% Modificare de preț (7 zile) -16.41%

Prețul în timp real pentru Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WAKEAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAKEAI este $ 0.00132264, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAKEAI s-a modificat cu -1.53% în decursul ultimei ore, cu -15.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Capitalizare de piață $ 206.19K$ 206.19K $ 206.19K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 317.22K$ 317.22K $ 317.22K Ofertă află în circulație 650.00M 650.00M 650.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Wakehacker by Virtuals este $ 206.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAKEAI este 650.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 317.22K.