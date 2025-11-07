Informații privind prețul pentru WachAI (WACH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00183302 $ 0.00183302 $ 0.00183302 Minim 24 h $ 0.00265458 $ 0.00265458 $ 0.00265458 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00183302$ 0.00183302 $ 0.00183302 Maxim 24 h $ 0.00265458$ 0.00265458 $ 0.00265458 Maxim dintotdeauna $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.58% Modificare de preț (1 zi) -14.83% Modificare de preț (7 zile) -34.94% Modificare de preț (7 zile) -34.94%

Prețul în timp real pentru WachAI (WACH) este $0.00198376. În ultimele 24 de ore, tokenul WACH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00183302 și un maxim de $ 0.00265458, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WACH este $ 0.0086231, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WACH s-a modificat cu +2.58% în decursul ultimei ore, cu -14.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WachAI (WACH)

Capitalizare de piață $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Ofertă află în circulație 531.65M 531.65M 531.65M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WachAI este $ 1.05M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WACH este 531.65M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.98M.