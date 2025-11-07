Informații privind prețul pentru VUSD (VUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.975056 $ 0.975056 $ 0.975056 Minim 24 h $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.975056$ 0.975056 $ 0.975056 Maxim 24 h $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Maxim dintotdeauna $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Cel mai mic preț $ 0.956466$ 0.956466 $ 0.956466 Modificare de preț (1 oră) +0.35% Modificare de preț (1 zi) -2.03% Modificare de preț (7 zile) -0.26% Modificare de preț (7 zile) -0.26%

Prețul în timp real pentru VUSD (VUSD) este $0.983858. În ultimele 24 de ore, tokenul VUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.975056 și un maxim de $ 1.006, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VUSD este $ 1.044, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.956466.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VUSD s-a modificat cu +0.35% în decursul ultimei ore, cu -2.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VUSD (VUSD)

Capitalizare de piață $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Ofertă află în circulație 1.56M 1.56M 1.56M Ofertă totală 1,564,064.078220783 1,564,064.078220783 1,564,064.078220783

Capitalizarea de piață actuală pentru VUSD este $ 1.54M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VUSD este 1.56M, cu o ofertă totală de 1564064.078220783. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.54M.