Informații privind prețul pentru VR1 (VR1) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.03718439$ 0.03718439 $ 0.03718439 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -17.35% Modificare de preț (1 zi) -17.54% Modificare de preț (7 zile) +42.31% Modificare de preț (7 zile) +42.31%

Prețul în timp real pentru VR1 (VR1) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VR1 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VR1 este $ 0.03718439, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VR1 s-a modificat cu -17.35% în decursul ultimei ore, cu -17.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +42.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VR1 (VR1)

Capitalizare de piață $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Ofertă află în circulație 669.03M 669.03M 669.03M Ofertă totală 978,594,278.8841293 978,594,278.8841293 978,594,278.8841293

Capitalizarea de piață actuală pentru VR1 este $ 10.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VR1 este 669.03M, cu o ofertă totală de 978594278.8841293. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.06K.