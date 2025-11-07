Informații privind prețul pentru Vouch (VOUCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.56% Modificare de preț (1 zi) -2.71% Modificare de preț (7 zile) -35.84% Modificare de preț (7 zile) -35.84%

Prețul în timp real pentru Vouch (VOUCH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VOUCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VOUCH este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VOUCH s-a modificat cu +3.56% în decursul ultimei ore, cu -2.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vouch (VOUCH)

Capitalizare de piață $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Ofertă află în circulație 97.56B 97.56B 97.56B Ofertă totală 97,560,479,609.19585 97,560,479,609.19585 97,560,479,609.19585

Capitalizarea de piață actuală pentru Vouch este $ 3.86M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VOUCH este 97.56B, cu o ofertă totală de 97560479609.19585. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.86M.