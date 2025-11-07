Informații privind prețul pentru Vortex (VORTEX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h $ 0.0000012
Maxim 24 h $ 0.00000153
Maxim dintotdeauna $ 0.0003032
Cel mai mic preț $ 0.00000108
Modificare de preț (1 oră) +0.63%
Modificare de preț (1 zi) +9.24%
Modificare de preț (7 zile) -22.66%

Prețul în timp real pentru Vortex (VORTEX) este $0.00000131. În ultimele 24 de ore, tokenul VORTEX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000012 și un maxim de $ 0.00000153, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VORTEX este $ 0.0003032, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000108.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VORTEX s-a modificat cu +0.63% în decursul ultimei ore, cu +9.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vortex (VORTEX)

Capitalizare de piață $ 13.06K
Volum (24 ore) --
Capitalizare de piață complet diluată $ 13.06K
Ofertă află în circulație 10.00B
Ofertă totală 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Vortex este $ 13.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VORTEX este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.06K.