Informații privind prețul pentru VOLT (XVM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00265197 Maxim 24 h $ 0.00358389 Maxim dintotdeauna $ 0.078437 Cel mai mic preț $ 0.00145538 Modificare de preț (1 oră) +4.59% Modificare de preț (1 zi) -8.75% Modificare de preț (7 zile) -4.08%

Prețul în timp real pentru VOLT (XVM) este $0.00277676. În ultimele 24 de ore, tokenul XVM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00265197 și un maxim de $ 0.00358389, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XVM este $ 0.078437, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00145538.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XVM s-a modificat cu +4.59% în decursul ultimei ore, cu -8.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VOLT (XVM)

Capitalizare de piață $ 2.78M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.78M Ofertă află în circulație 999.87M Ofertă totală 999,867,801.831162

Capitalizarea de piață actuală pentru VOLT este $ 2.78M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XVM este 999.87M, cu o ofertă totală de 999867801.831162. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.78M.