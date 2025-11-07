BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru VOLT astăzi este 0.00277676 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XVM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XVM pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru VOLT astăzi este 0.00277676 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XVM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XVM pe MEXC acum.

Mai multe despre XVM

Informații de preț pentru XVM

Ce este XVM

Pagina oficială pentru XVM

Tokenomie pentru XVM

Prognoza prețurilor pentru XVM

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo VOLT

Preț VOLT (XVM)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 XVM în USD:

$0.00277619
$0.00277619$0.00277619
-8.70%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
VOLT (XVM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:29:41 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru VOLT (XVM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00265197
$ 0.00265197$ 0.00265197
Minim 24 h
$ 0.00358389
$ 0.00358389$ 0.00358389
Maxim 24 h

$ 0.00265197
$ 0.00265197$ 0.00265197

$ 0.00358389
$ 0.00358389$ 0.00358389

$ 0.078437
$ 0.078437$ 0.078437

$ 0.00145538
$ 0.00145538$ 0.00145538

+4.59%

-8.75%

-4.08%

-4.08%

Prețul în timp real pentru VOLT (XVM) este $0.00277676. În ultimele 24 de ore, tokenul XVM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00265197 și un maxim de $ 0.00358389, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XVM este $ 0.078437, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00145538.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XVM s-a modificat cu +4.59% în decursul ultimei ore, cu -8.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VOLT (XVM)

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

--
----

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

999.87M
999.87M 999.87M

999,867,801.831162
999,867,801.831162 999,867,801.831162

Capitalizarea de piață actuală pentru VOLT este $ 2.78M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XVM este 999.87M, cu o ofertă totală de 999867801.831162. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.78M.

Istoric de preț pentru VOLT (XVM) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru VOLT la USD a fost $ -0.000266494717882863.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru VOLT la USD a fost $ -0.0002038413.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru VOLT la USD a fost $ -0.0026422934.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru VOLT la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000266494717882863-8.75%
30 de zile$ -0.0002038413-7.34%
60 de zile$ -0.0026422934-95.15%
90 de zile$ 0--

Ce este VOLT (XVM)

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru VOLT (USD)

Ce valoare va avea VOLT (XVM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale VOLT (XVM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru VOLT.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru VOLT!

XVM în monede locale

Tokenomie pentru VOLT (XVM)

Înțelegerea tokenomică a VOLT (XVM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XVM!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre VOLT (XVM)

Cât valorează VOLT (XVM) astăzi?
Prețul pe viu pentru XVM în USD este 0.00277676 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru XVM în USD?
Prețul actual pentru XVM la USD este $ 0.00277676. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru VOLT?
Capitalizarea de piață pentru XVM este $ 2.78M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru XVM?
Ofertă aflată în circulație pentru XVM este 999.87M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XVM?
XVM a obținut un preț ATH de 0.078437 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XVM?
XVM a avut un preț ATL de 0.00145538 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru XVM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XVM este -- USD.
Va crește XVM în acest an?
XVM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XVM pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:29:41 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru VOLT (XVM)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,400.00
$101,400.00$101,400.00

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.95
$3,310.95$3,310.95

+0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.00
$156.00$156.00

+0.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.76
$1,484.76$1,484.76

+0.27%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,400.00
$101,400.00$101,400.00

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.95
$3,310.95$3,310.95

+0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2191
$2.2191$2.2191

-0.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.00
$156.00$156.00

+0.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0017
$1.0017$1.0017

-1.41%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.74
$30.74$30.74

+104.93%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1282
$0.1282$0.1282

+156.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004349
$0.0004349$0.0004349

+189.93%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.020000
$0.020000$0.020000

+1,900.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.072
$5.072$5.072

+407.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1282
$0.1282$0.1282

+156.40%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005639
$0.00000000005639$0.00000000005639

+67.42%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0000887
$0.0000887$0.0000887

+47.83%