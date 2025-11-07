Informații privind prețul pentru VOI Network (VOI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00041113 Maxim 24 h $ 0.0004379 Maxim dintotdeauna $ 0.01353747 Cel mai mic preț $ 0.00037928 Modificare de preț (1 oră) -0.59% Modificare de preț (1 zi) +4.65% Modificare de preț (7 zile) -2.23%

Prețul în timp real pentru VOI Network (VOI) este $0.00043095. În ultimele 24 de ore, tokenul VOI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00041113 și un maxim de $ 0.0004379, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VOI este $ 0.01353747, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00037928.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VOI s-a modificat cu -0.59% în decursul ultimei ore, cu +4.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VOI Network (VOI)

Capitalizare de piață $ 851.05K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.31M Ofertă află în circulație 1.97B Ofertă totală 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru VOI Network este $ 851.05K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VOI este 1.97B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.31M.