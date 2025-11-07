Informații privind prețul pentru VIVA (VIVA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00431012 $ 0.00431012 $ 0.00431012 Minim 24 h $ 0.00453116 $ 0.00453116 $ 0.00453116 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00431012$ 0.00431012 $ 0.00431012 Maxim 24 h $ 0.00453116$ 0.00453116 $ 0.00453116 Maxim dintotdeauna $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Cel mai mic preț $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Modificare de preț (1 oră) +0.12% Modificare de preț (1 zi) -0.42% Modificare de preț (7 zile) +3.18% Modificare de preț (7 zile) +3.18%

Prețul în timp real pentru VIVA (VIVA) este $0.00447365. În ultimele 24 de ore, tokenul VIVA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00431012 și un maxim de $ 0.00453116, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIVA este $ 0.01138801, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00199132.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIVA s-a modificat cu +0.12% în decursul ultimei ore, cu -0.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VIVA (VIVA)

Capitalizare de piață $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687

Capitalizarea de piață actuală pentru VIVA este $ 4.47M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIVA este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999996093.1803687. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.47M.