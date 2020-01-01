Tokenomie pentru VitaNova (SHOW) Descoperă informații cheie despre VitaNova (SHOW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VitaNova (SHOW) Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don't only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment. Pagină de internet oficială: https://www.vitanova.show/

Tokenomie și analiză de preț pentru VitaNova (SHOW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VitaNova (SHOW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 984.43K $ 984.43K $ 984.43K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 984.43K $ 984.43K $ 984.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.00596445 $ 0.00596445 $ 0.00596445 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00098443 $ 0.00098443 $ 0.00098443 Află mai mult despre prețul tokenului VitaNova (SHOW)

Tokenomie pentru VitaNova (SHOW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VitaNova (SHOW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHOW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHOW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHOW, explorează prețul în direct al tokenului SHOW!

Predicție de preț pentru SHOW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHOW? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHOW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHOW!

