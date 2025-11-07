Informații privind prețul pentru Visual Workflow AI (FLOWAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -3.35% Modificare de preț (7 zile) -3.35%

Prețul în timp real pentru Visual Workflow AI (FLOWAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FLOWAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLOWAI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLOWAI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Visual Workflow AI (FLOWAI)

Capitalizare de piață $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.78K$ 16.78K $ 16.78K Ofertă află în circulație 951.45M 951.45M 951.45M Ofertă totală 989,425,498.137019 989,425,498.137019 989,425,498.137019

Capitalizarea de piață actuală pentru Visual Workflow AI este $ 16.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FLOWAI este 951.45M, cu o ofertă totală de 989425498.137019. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.78K.