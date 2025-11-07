Informații privind prețul pentru Visionaire (VISIONAIRE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.41% Modificare de preț (1 zi) -3.58% Modificare de preț (7 zile) -12.70% Modificare de preț (7 zile) -12.70%

Prețul în timp real pentru Visionaire (VISIONAIRE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VISIONAIRE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VISIONAIRE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VISIONAIRE s-a modificat cu -0.41% în decursul ultimei ore, cu -3.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Visionaire (VISIONAIRE)

Capitalizare de piață $ 26.87K$ 26.87K $ 26.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K Ofertă află în circulație 704.81M 704.81M 704.81M Ofertă totală 998,721,042.583398 998,721,042.583398 998,721,042.583398

Capitalizarea de piață actuală pentru Visionaire este $ 26.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VISIONAIRE este 704.81M, cu o ofertă totală de 998721042.583398. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 38.08K.