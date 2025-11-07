Informații privind prețul pentru Vies Token (VIES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.95% Modificare de preț (1 zi) -8.10% Modificare de preț (7 zile) -32.83% Modificare de preț (7 zile) -32.83%

Prețul în timp real pentru Vies Token (VIES) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VIES a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIES este $ 0.01529872, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIES s-a modificat cu +0.95% în decursul ultimei ore, cu -8.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vies Token (VIES)

Capitalizare de piață $ 445.14K$ 445.14K $ 445.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 445.14K$ 445.14K $ 445.14K Ofertă află în circulație 806.38M 806.38M 806.38M Ofertă totală 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Vies Token este $ 445.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIES este 806.38M, cu o ofertă totală de 806378225.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 445.14K.