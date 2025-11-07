Informații privind prețul pentru Vibe Coding Meta (VIBECODER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003798 $ 0.00003798 $ 0.00003798 Minim 24 h $ 0.00004232 $ 0.00004232 $ 0.00004232 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003798$ 0.00003798 $ 0.00003798 Maxim 24 h $ 0.00004232$ 0.00004232 $ 0.00004232 Maxim dintotdeauna $ 0.00065667$ 0.00065667 $ 0.00065667 Cel mai mic preț $ 0.00003453$ 0.00003453 $ 0.00003453 Modificare de preț (1 oră) -1.46% Modificare de preț (1 zi) +3.58% Modificare de preț (7 zile) -15.68% Modificare de preț (7 zile) -15.68%

Prețul în timp real pentru Vibe Coding Meta (VIBECODER) este $0.00004153. În ultimele 24 de ore, tokenul VIBECODER a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003798 și un maxim de $ 0.00004232, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIBECODER este $ 0.00065667, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003453.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIBECODER s-a modificat cu -1.46% în decursul ultimei ore, cu +3.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Capitalizare de piață $ 40.28K$ 40.28K $ 40.28K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 40.28K$ 40.28K $ 40.28K Ofertă află în circulație 969.94M 969.94M 969.94M Ofertă totală 969,938,675.342341 969,938,675.342341 969,938,675.342341

Capitalizarea de piață actuală pentru Vibe Coding Meta este $ 40.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIBECODER este 969.94M, cu o ofertă totală de 969938675.342341. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 40.28K.