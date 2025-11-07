Informații privind prețul pentru Verse World (VERSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.09738 $ 0.09738 $ 0.09738 Minim 24 h $ 0.102013 $ 0.102013 $ 0.102013 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.09738$ 0.09738 $ 0.09738 Maxim 24 h $ 0.102013$ 0.102013 $ 0.102013 Maxim dintotdeauna $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 Cel mai mic preț $ 0.091602$ 0.091602 $ 0.091602 Modificare de preț (1 oră) +0.44% Modificare de preț (1 zi) -3.60% Modificare de preț (7 zile) -19.18% Modificare de preț (7 zile) -19.18%

Prețul în timp real pentru Verse World (VERSE) este $0.097983. În ultimele 24 de ore, tokenul VERSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.09738 și un maxim de $ 0.102013, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VERSE este $ 0.910916, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.091602.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VERSE s-a modificat cu +0.44% în decursul ultimei ore, cu -3.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Verse World (VERSE)

Capitalizare de piață $ 9.85M$ 9.85M $ 9.85M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 98.55M$ 98.55M $ 98.55M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 999,999,751.849816 999,999,751.849816 999,999,751.849816

Capitalizarea de piață actuală pentru Verse World este $ 9.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VERSE este 100.00M, cu o ofertă totală de 999999751.849816. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 98.55M.