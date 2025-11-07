Informații privind prețul pentru VERONICA by Virtuals (VERONICA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00070453 $ 0.00070453 $ 0.00070453 Minim 24 h $ 0.00086201 $ 0.00086201 $ 0.00086201 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00070453$ 0.00070453 $ 0.00070453 Maxim 24 h $ 0.00086201$ 0.00086201 $ 0.00086201 Maxim dintotdeauna $ 0.00233193$ 0.00233193 $ 0.00233193 Cel mai mic preț $ 0.0005781$ 0.0005781 $ 0.0005781 Modificare de preț (1 oră) +1.10% Modificare de preț (1 zi) -12.04% Modificare de preț (7 zile) -40.08% Modificare de preț (7 zile) -40.08%

Prețul în timp real pentru VERONICA by Virtuals (VERONICA) este $0.00071935. În ultimele 24 de ore, tokenul VERONICA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00070453 și un maxim de $ 0.00086201, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VERONICA este $ 0.00233193, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0005781.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VERONICA s-a modificat cu +1.10% în decursul ultimei ore, cu -12.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Capitalizare de piață $ 739.74K$ 739.74K $ 739.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 739.74K$ 739.74K $ 739.74K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru VERONICA by Virtuals este $ 739.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VERONICA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 739.74K.