Informații privind prețul pentru Velar (VELAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.95% Modificare de preț (1 zi) -7.75% Modificare de preț (7 zile) -12.09% Modificare de preț (7 zile) -12.09%

Prețul în timp real pentru Velar (VELAR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VELAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VELAR este $ 0.380312, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VELAR s-a modificat cu +0.95% în decursul ultimei ore, cu -7.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Velar (VELAR)

Capitalizare de piață $ 203.29K$ 203.29K $ 203.29K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 573.85K$ 573.85K $ 573.85K Ofertă află în circulație 354.26M 354.26M 354.26M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Velar este $ 203.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VELAR este 354.26M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 573.85K.