Informații privind prețul pentru VCRED (VCRED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.991324 $ 0.991324 $ 0.991324 Minim 24 h $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.991324$ 0.991324 $ 0.991324 Maxim 24 h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Maxim dintotdeauna $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Cel mai mic preț $ 0.983628$ 0.983628 $ 0.983628 Modificare de preț (1 oră) -0.30% Modificare de preț (1 zi) -0.94% Modificare de preț (7 zile) -0.05% Modificare de preț (7 zile) -0.05%

Prețul în timp real pentru VCRED (VCRED) este $0.992014. În ultimele 24 de ore, tokenul VCRED a fost tranzacționat între un minim de $ 0.991324 și un maxim de $ 1.003, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VCRED este $ 1.004, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.983628.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VCRED s-a modificat cu -0.30% în decursul ultimei ore, cu -0.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VCRED (VCRED)

Capitalizare de piață $ 12.49M$ 12.49M $ 12.49M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 991.32M$ 991.32M $ 991.32M Ofertă află în circulație 12.60M 12.60M 12.60M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru VCRED este $ 12.49M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VCRED este 12.60M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 991.32M.