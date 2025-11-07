Informații privind prețul pentru Valyr (VALYR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02134732$ 0.02134732 $ 0.02134732 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Valyr (VALYR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VALYR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VALYR este $ 0.02134732, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VALYR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Valyr (VALYR)

Capitalizare de piață $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Ofertă află în circulație 850.00M 850.00M 850.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Valyr este $ 18.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VALYR este 850.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 21.55K.