Informații privind prețul pentru ValleyDAO (GROW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.310357 $ 0.310357 $ 0.310357 Minim 24 h $ 0.326828 $ 0.326828 $ 0.326828 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.310357$ 0.310357 $ 0.310357 Maxim 24 h $ 0.326828$ 0.326828 $ 0.326828 Maxim dintotdeauna $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Cel mai mic preț $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 Modificare de preț (1 oră) +0.84% Modificare de preț (1 zi) -2.34% Modificare de preț (7 zile) -9.67% Modificare de preț (7 zile) -9.67%

Prețul în timp real pentru ValleyDAO (GROW) este $0.316416. În ultimele 24 de ore, tokenul GROW a fost tranzacționat între un minim de $ 0.310357 și un maxim de $ 0.326828, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GROW este $ 2.42, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.152417.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GROW s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu -2.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ValleyDAO (GROW)

Capitalizare de piață $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M Ofertă află în circulație 11.06M 11.06M 11.06M Ofertă totală 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ValleyDAO este $ 3.49M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GROW este 11.06M, cu o ofertă totală de 30050000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.48M.