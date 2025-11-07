Informații privind prețul pentru V2EX (V2EX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00308805 $ 0.00308805 $ 0.00308805 Minim 24 h $ 0.00387461 $ 0.00387461 $ 0.00387461 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00308805$ 0.00308805 $ 0.00308805 Maxim 24 h $ 0.00387461$ 0.00387461 $ 0.00387461 Maxim dintotdeauna $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 Cel mai mic preț $ 0.00252121$ 0.00252121 $ 0.00252121 Modificare de preț (1 oră) -0.90% Modificare de preț (1 zi) -19.74% Modificare de preț (7 zile) -46.30% Modificare de preț (7 zile) -46.30%

Prețul în timp real pentru V2EX (V2EX) este $0.0030912. În ultimele 24 de ore, tokenul V2EX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00308805 și un maxim de $ 0.00387461, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru V2EX este $ 0.01572952, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00252121.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, V2EX s-a modificat cu -0.90% în decursul ultimei ore, cu -19.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața V2EX (V2EX)

Capitalizare de piață $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

Capitalizarea de piață actuală pentru V2EX este $ 3.09M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru V2EX este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999278.658802. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.09M.