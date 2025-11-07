Informații privind prețul pentru UWU 69 (UWU69) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00231136$ 0.00231136 $ 0.00231136 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.56% Modificare de preț (1 zi) -3.17% Modificare de preț (7 zile) -19.37% Modificare de preț (7 zile) -19.37%

Prețul în timp real pentru UWU 69 (UWU69) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UWU69 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UWU69 este $ 0.00231136, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UWU69 s-a modificat cu -0.56% în decursul ultimei ore, cu -3.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UWU 69 (UWU69)

Capitalizare de piață $ 169.14K$ 169.14K $ 169.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 169.14K$ 169.14K $ 169.14K Ofertă află în circulație 991.02M 991.02M 991.02M Ofertă totală 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

Capitalizarea de piață actuală pentru UWU 69 este $ 169.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UWU69 este 991.02M, cu o ofertă totală de 991024050.952761. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 169.14K.