Informații privind prețul pentru USX (USX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Minim 24 h $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Maxim 24 h $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Maxim dintotdeauna $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Cel mai mic preț $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.00% Modificare de preț (7 zile) -0.01% Modificare de preț (7 zile) -0.01%

Prețul în timp real pentru USX (USX) este $1. În ultimele 24 de ore, tokenul USX a fost tranzacționat între un minim de $ 1.0 și un maxim de $ 1.006, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USX este $ 1.017, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.999188.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USX s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața USX (USX)

Capitalizare de piață $ 275.12M$ 275.12M $ 275.12M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 275.12M$ 275.12M $ 275.12M Ofertă află în circulație 275.01M 275.01M 275.01M Ofertă totală 275,008,300.211446 275,008,300.211446 275,008,300.211446

Capitalizarea de piață actuală pentru USX este $ 275.12M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USX este 275.01M, cu o ofertă totală de 275008300.211446. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 275.12M.