Informații privind prețul pentru USIC (USI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0, Maxim 24 h $ 0, Maxim dintotdeauna $ 0, Cel mai mic preț $ 0, Modificare de preț (1 oră) +1.56%, Modificare de preț (1 zi) -4.25%, Modificare de preț (7 zile) -6.26%

Prețul în timp real pentru USIC (USI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul USI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USI s-a modificat cu +1.56% în decursul ultimei ore, cu -4.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața USIC (USI)

Capitalizare de piață $ 108.80K, Volum (24 ore) --, Capitalizare de piață complet diluată $ 108.80K, Ofertă află în circulație 100.00B, Ofertă totală 99,999,999,999.99998

Capitalizarea de piață actuală pentru USIC este $ 108.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USI este 100.00B, cu o ofertă totală de 99999999999.99998. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 108.80K.