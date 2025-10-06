Informații privind prețul pentru Useless Blockchain (USB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00090101$ 0.00090101 $ 0.00090101 Cel mai mic preț $ 0.00000966$ 0.00000966 $ 0.00000966 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +2.58% Modificare de preț (7 zile) +2.58%

Prețul în timp real pentru Useless Blockchain (USB) este $0.00001358. În ultimele 24 de ore, tokenul USB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USB este $ 0.00090101, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000966.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USB s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Useless Blockchain (USB)

Capitalizare de piață $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K Ofertă află în circulație 999.62M 999.62M 999.62M Ofertă totală 999,620,532.038373 999,620,532.038373 999,620,532.038373

Capitalizarea de piață actuală pentru Useless Blockchain este $ 13.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USB este 999.62M, cu o ofertă totală de 999620532.038373. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.58K.