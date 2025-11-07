Informații privind prețul pentru USEFUL COIN (USEFUL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00392976$ 0.00392976 $ 0.00392976 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.66% Modificare de preț (1 zi) -1.50% Modificare de preț (7 zile) -14.94% Modificare de preț (7 zile) -14.94%

Prețul în timp real pentru USEFUL COIN (USEFUL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul USEFUL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USEFUL este $ 0.00392976, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USEFUL s-a modificat cu -0.66% în decursul ultimei ore, cu -1.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața USEFUL COIN (USEFUL)

Capitalizare de piață $ 106.54K$ 106.54K $ 106.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 106.54K$ 106.54K $ 106.54K Ofertă află în circulație 999.71M 999.71M 999.71M Ofertă totală 999,708,437.840641 999,708,437.840641 999,708,437.840641

Capitalizarea de piață actuală pentru USEFUL COIN este $ 106.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USEFUL este 999.71M, cu o ofertă totală de 999708437.840641. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 106.54K.