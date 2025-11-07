Informații privind prețul pentru USDZ (USDZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.840519 $ 0.840519 $ 0.840519 Minim 24 h $ 0.85712 $ 0.85712 $ 0.85712 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.840519$ 0.840519 $ 0.840519 Maxim 24 h $ 0.85712$ 0.85712 $ 0.85712 Maxim dintotdeauna $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Cel mai mic preț $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 Modificare de preț (1 oră) +0.12% Modificare de preț (1 zi) +0.34% Modificare de preț (7 zile) -3.04% Modificare de preț (7 zile) -3.04%

Prețul în timp real pentru USDZ (USDZ) este $0.850981. În ultimele 24 de ore, tokenul USDZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.840519 și un maxim de $ 0.85712, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDZ este $ 1.16, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.428493.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDZ s-a modificat cu +0.12% în decursul ultimei ore, cu +0.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața USDZ (USDZ)

Capitalizare de piață $ 255.19K$ 255.19K $ 255.19K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 255.19K$ 255.19K $ 255.19K Ofertă află în circulație 300.00K 300.00K 300.00K Ofertă totală 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru USDZ este $ 255.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDZ este 300.00K, cu o ofertă totală de 300000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 255.19K.