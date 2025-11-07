Informații privind prețul pentru USDu (USDU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.998917 $ 0.998917 $ 0.998917 Minim 24 h $ 0.999843 $ 0.999843 $ 0.999843 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.998917$ 0.998917 $ 0.998917 Maxim 24 h $ 0.999843$ 0.999843 $ 0.999843 Maxim dintotdeauna $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Cel mai mic preț $ 0.987204$ 0.987204 $ 0.987204 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.01% Modificare de preț (7 zile) -0.06% Modificare de preț (7 zile) -0.06%

Prețul în timp real pentru USDu (USDU) este $0.999115. În ultimele 24 de ore, tokenul USDU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.998917 și un maxim de $ 0.999843, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDU este $ 1.018, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.987204.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDU s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața USDu (USDU)

Capitalizare de piață $ 22.34M$ 22.34M $ 22.34M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 22.34M$ 22.34M $ 22.34M Ofertă află în circulație 22.36M 22.36M 22.36M Ofertă totală 22,360,862.938357 22,360,862.938357 22,360,862.938357

Capitalizarea de piață actuală pentru USDu este $ 22.34M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDU este 22.36M, cu o ofertă totală de 22360862.938357. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 22.34M.